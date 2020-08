Eestlased kasutasid esmakordselt VARi

Kõik kolm Saudi Araabiasse reisinud Eesti kohtunikku on kogenud õigusmõistjad. Ainsa eestlasest väljakukohtunikuna VARi koolituse läbinud Kristo Tohver on UEFA esimese kategooria kohtunik, kes on vilistanud Euroopa liiga mänge, EM-valikmänge ja 2011. aastal U17 EMi finaali. Silver Kõivul ja Sten Klaasenil on FIFA kohtunikulitsents 2012. aastast. Kõiv on teenindanud U19 EM-poolfinaali (2017) ning Klaasen osalenud 2015. aasta U17 EM-finaalturniiril.