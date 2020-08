24-aastane Wilson võitis 2016. aastal toimunud Rio olümpiamängudelt kangiharjutusel pronksmedali, mis oli Suurbritannia jaoks üldse esimene medal sellelt olümpiaalalt. Tema edu taga on ka palju ebameeldivusi, millega ta nüüd avalikkuse ette tuli.

Wilson avaldas Inglismaa meediaväljaandele BBC-le, et briti riistvõimlejaid koheldakse nagu lihatükke. Ta otsustas viidata tema koduklubis Leedsis olevale probleemile ning see polnud isegi seotud mõne treeneri või selle metoodikaga. Sportlane leidis, et üks abipersonali kuuluv inimene kohtleb neid halvasti.