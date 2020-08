WRC-sarja hääl tunnustas eestlasi: kes teine suudaks kahe kuuga korraldada esmakordselt MM-rallit?

«Ma ei suutnud lihtsalt oodata ja pean tõdema, et Eestisse on hea tulla ka isegi, kui parasjagu rallit ei sõideta. Tegelikult teen siin koostööd EASi (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega - toim.) ja Rally Estonia meeskonnaga, et tutvustada rallirahvale kauneid Eesti paiku,» selgitas tuntud ajakirjanik ja kinnitas, et need videod on peamiselt nendele, kes ei saa tänavu Rally Estoniale tulla, kuid huvituvad siinsest keskkonnast.