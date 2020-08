Tagasilöökidest hoolimata jätkab Manchester United suve suurima sihtmärgi jahtimist

Kui eelmisel nädalal ilus teade, et Dortmund on valmis 20-aastasest inglasest õiglase summa eest loobuma, kuid üleminek peab toimuma enne 10. augustit. Seda eelkõige selle tõttu, et Saksamaa tippklubi alustas eile oma ettevalmistustega tulevaks hooajaks.

Nõnda ei juhtunud ja Dortmundi spordidirektor Michael Zorc kinnitas, et Sancho jätkab vähemalt ühe aasta veel Saksamaal. See oli üllatav teadaanne, sest Manchester United on selgelt väljendanud oma soovist Inglismaa koondislane kodumaale tuua ja jõudnud mängija endaga ka tingimustes kokkuleppele.

Suurim lahkheli on hetkel endiselt üleminekutasu. Dortmund soovib saada eelmise hooaja suurima väravaküti eest 120 miljonit eurot, aga United on valmis tasuma 20 miljonit vähem. Itaalia üleminekute ekspert Fabrizio Romano kinnitab, et tema allikate kohaselt pole United veel alla andnud ning Ole Gunnar Solskjaeri suve suurim sihtmärk tuuakse kindlasti Inglismaale.