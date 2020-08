Neymari lunastusvõimalus – käsi kullas või seesamunegi mullas?

Tõsi, oleks vale öelda, et 222 miljoni euro eest FC Barcelonast PSGsse siirdunud Neymari Prantsusmaa-karjäär on olnud üks rist ja viletsus. Kolme hooaja jooksul on ta liigas osalenud 52 kohtumises, lüües tervelt 47 väravat. Numbrid, mis on võrreldavad või paremadki Lionel Messist ja Cristiano Ronaldost.