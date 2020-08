Terviseamet sundis Eesti tippratturid isolatsiooni, koondis kaalub kodusest suurvõistlusest loobumist

«Laas, Lauk ja Vahtra tulid oma klubide juurest Eestisse spetsiaalselt Balti Keti velotuuri pärast, et Eesti koondist võidusõidul väärikalt esindada. Nimetatud tippratturid on läbinud kõik vajalikud koroonatestid vastavalt Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) registreeritud klubidele kehtestatud nõuetele. Koroonatestide vastused olid eranditult negatiivsed,» sõnas koondise peatreener Jaan Kirsipuu pressiteenistuse vahendusel.

«Profiratturitel on UCI poolt kehtestatud erireegel, mille täitmisel on ratturitel võimalik rahvusvahelistel võidusõitudel osaleda. Sarnased erireeglid on kehtestatud ka rahvusvaheliste võistluste korraldajatele, mille täitmatajätmisel on võistluste peakohtunikul kohustus võistlus ära jätta. Seega on UCI poolt tagatud maksimaalne ohutus viiruse leviku tõkestamiseks rahvusvahelistel jalgrattavõistlustel,» jätkas ta.