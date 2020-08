Terviseamet Lõuna-Eesti rallist: kui riskid on maandatud, võib üritus toimuda

Mõlemad rallid sõidetakse Lõuna-Eestis, kus on viimaste nädalate jooksul kasvanud koroonaviirusesse nakatunute arv. Rally Estoniast rääkides sõnas Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma, et praegu tegeldakse riskide hindamise ning riskide maandamiseks lahenduste otsimisega.

«Haigestumise kiirust vaadates on pigem lootust, et kolded saadakse kontrolli alla. Tundub, et Lõuna-Eestil on lootust,» sõnas ta 4. – 6. septembril toimuva Eesti MM-etapi ehk Rally Estonia kohta.