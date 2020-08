Uudisteagentuuriga TASS vestelnud treener lisas, et eelmisel hooajal ei käitunud Venemaa biatloniliit Malõškoga just kuigi hästi. «Kirjutasin seetõttu alaliitu kirja, kuid vastust ei saanud.»

Hovantsev andis mõista, et eelmisel hooajal jäi Malõško mitmelt võistluselt eemale spordiväliste põhjuste tõttu. «Arvan, et valik tuleks teha spordiprintsiibi põhal. Kui Malõškot ei lubata valida, võib tal tekkida küsimus, milleks on seda kõike vaja?»