Tiisaar ja Nõlvak krooniti Paides rannavõrkpalli Eesti meistriteks

Meestest jõudis otse alagrupist veerandfinaali Eesti esiduo Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar, kes teenisid kaks kindlat 2:0 võitu. Nende vastaseks olevad Siim Ennemuist ja Kaarel Pomerants pidid tänastele mängudele jõudmiseks pidama kolm kohtumist ning said otsustavas mängus 2:0 jagu kvalifikatsioonist tulnud Kevin Helimetsast – Juhan Püvist, vahendas Volley.ee .

Põnev paar on kunagised U19 maailmameistrid Kristo Kollo ja Oliver Venno ning Karl Jaani – Steven Kabanen. Nimelt on Kollo ja Jaani koos kõrgemal tasemel rannavollet mänginud ja ka olümpiapiletit jahtinud. Alagrupis said praegused saalikoondise mehed esikoha ehk pääsesid otse kaheksa parema sekka. Jaani ja Kabanen pidid pidama otsustava kohtumise, kus saadi 2:0 jagu Sander Talistust – Siim Rantanenist.