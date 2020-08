Austria prokuratuur kardab, et dopinguga patustanud Eesti suusatajad ei ilmu kohtuistungiks kohale

See on ka osati mõistetav, sest erinevalt Austriast pole spordipettus Eestis kuritegu.

Praegu on teada, et Andreas Veerpalu kohtuistung peaks toimuma 8. oktoobril. Andrus Veerpalu ja Tammjärve osas pole kuupäeva veel paika pandud. Olukorra muudab veelgi huvitavamaks see, et austerlaste arvates ei pruugi eestlased end näole anda. Praegusel ajal on muuhulgas hea pugeda koroonaviirusest tekkinud reisipiirangute taha.