Üleminekukeerisesse sattunud Eesti jalgpallikoondise väravavaht sai joobes juhtimise eest karistada

Harju Maakohtu protokollist selgub, et Lepmets juhtis 24. juuni varahommikul kella kolme ajal mootorsõidukit joobeseisundis. Tal tuvastati alkoholijoove 1,22 mg/l, laiendmääramatusega ± 0,12 mg/l. Sellega rikkus jalgpallur liiklus- ja korrakaitseseadust.

Lepmetsale määrati rahatrahv. Ta peab tasuma summa 54 päevamäära ulatuses, mis lähtudes süüdistatava 2019. aasta keskmisest päevasissetulekust 22,80 eurot, on 1231 eurot ja 20 senti. Lisaks tuleb välja käia riigieelarve tuludesse menetluskulud suuruses 535,20 eurot.

Eesti koondise (endine) esiväravavaht teatas mais ootamatult, et lõpetab profikarjääri. Ta asus tööle Tallinna munitsipaalpolitseis. Hiljuti aga olukord muutus - Lepmets alustas treenimist koos Nõmme Kaljuga.

Täna aga selgus, et klubil, kes puurilukku endale soovib, tuleb tasuda tema endisele leivaisale FCI Levadiale 14 568 eurot. Lepmetsal oli tegelikult klubiga kehtiv leping 2022. aastani. Juhtumit pikalt menetlenud jalgpalliliit leiab, et ligi 15 000 euro suurune üleminekutasu on õiglane.