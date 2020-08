Lõuna-Eesti ralli korraldajad kinnitasid, et rajale tuleb suur osa maailma paremikust, nimekirja lisandus ka Rovanperä

Ralli direktor Gabriel Müürsepa sõnul saab 18. Lõuna-Eesti ralli stardinimekiri olema ajaloo kõige uhkem. «Mul on ääretult hea meel, et saame lõpuks siia viirusega seotud uudiste ja piirangute teemade vahele avaldada ka midagi positiivset. Tänase seisuga võime kinnitada, et lausa kuus maailma tipptasemel võidusõitjat koos kaardilugejatega on tulemas meie rallile, et siin valmistuda eesootavaks WRC etapiks Eestis nende seas ka valitsevad autoralli maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja. Lisaks tippsõitjatele on tänaseks registreerunud ka 12 R5 autol võistlejat, mis on samuti ülimalt positiivne.»

Korraldajad kinnitasid juba varem enda osalemisest teatanud sõitjaid. Kodupubliku ees tulevad WRC-masinatega starti nii Ott Tänak ja Martin Järveoja kui ka Georg Gross ning Raigo Mölder. Nendele asuvad võidusõitma Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville, Toyota sõitjad Sebastien Ogier', Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans ning ka M-Spordi soomlased Esapekka Lappi ja Teemu Suninen. Lappi istumise all on JanPro Racingu poolt ettevalmistatud Ford Fiesta WRC ja Teemu Suninen kihutab Lõuna-Eesti teedel Soome eratiimi Ford Fiesta R5 masinal.

Hyundai rallimeeskonna pealiku Andrea Adamo sõnul on RedGrey Lõuna-Eesti Rallil osalemine meeskonnale ideaalseks ettevalmistuseks eesootavaks WRC etapiks. «Olen seda ka varem öelnud, aga me tõsiselt armastame Eesti fänne ja siinseid teid. Mul on head mälestused eelmisel aastal toimunud Rally Estonialt, kui Ott ei olnud veel meie tiimis, isegi siis elati meile kõvasti kaasa, kuid paar kuud tagasi toimunud Viru rallil oli see toetus veelgi suurem ja seda on muidugi väga hea näha, et omadele ollakse toeks.»

«See võistlus on kogu tiimile oluline, kuna teed on sarnased Rally Estonia omadele ja see loob head tingimused meie sõitjatele, et neis oludes autoga kohaneda ja sobivad seadistused leida. Eriti vajalik on see üritus meie R5 meeskondadele, kuna paus on olnud pikk ja seetõttu on iga lisakilomeeter tähtis.»

Autoralli valitsev maailmameister Ott Tänak kinnitab omalt poolt tiimijuhi Andrea Adamo sõnu ja lisab: «Oleme kogu meeskonnaga pausi ajal omajagu vaeva näinud ja RedGrey Team Lõuna-Eesti Ralli pakub meile ideaalseid tingimusi, et ennast koduseks WRC etapiks valmis seada. Nii hoiame tiimisiseselt meele teravana ning tagame pideva arengu ka arendusprotsessides.»