Barcelona käilakuju hävitavast kaotusest: kui vaja olen esimene, kes lahkub

«See oli õudne mäng. Katastroof. Õige sõna on häbistav. Niimoodi ei saa mängida,» oli Pique lühikommentaar mängule.

33-aastane katalaan rääkis hetkeseisust detailsemalt: «See ei juhtunud meiega esimest, teist ega kolmandat korda. Need on olnud valusad õppetunnid, aga loodan, et sellest tuleb midagi head välja. Vigadest tuleb õppida. Klubi vajab muutusi.