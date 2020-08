Norralaste igipõline rivaal võib hooaja vahele jätta

Üks väheseid mitteskandinaavlasi, kes on viimastel hooaegadel murdmaasuusatamise tiitlivõistlustel ning maailmakarikasarjas kulda ja karda noppinud on 29-aastane itaallane Federico Pellegrino.

«Oluline on vigastusest korralikult ja täielikult paraneda,» ütles itaallane Norra rahvusringhäälingule antud intervjuus. Pellegrini võtab taastumist täie tõsidusega ja andis mõista, et järgmised kaheksa nädalat on põlvekõõluse vigastusest taastumise määrava tähtsusega. «Säärased vigastused kipuvad hiljem tagasi tulema.»