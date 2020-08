Serena Williams tegi ise elu keeruliseks ja kaotas maailma 116. reketile

Varem maailma 50 parema naistennisisti sekka kuulunud Rogers tõuseb võiduga taas saja parema sekka. «Selline võit saada on iga lapse unistus. Imelikud asjaolud, imelik situatsioon, kuid võit on võit,» oli 27-aastase Rogersi kommetaar kohtumisele.

Esimest korda Lexingtonis toimuval WTA turniiril oli Williamsil kõrgeim asetus. See oli tema esimene turniir pärast poole aastast pausi. Eelmises ringis suutis ta alistada õe Venuse.

38-aastane Serena Williams sõnas pärast kaotust Rogersile, et tegi ise oma elu keeruliseks. «Suudan mängida palju paremini. See on peamine mõttetera, mis ma siit matšist kaasa võtan. Tegin ise asja raskeks ja lasin sisse lubamatult palju vigasid.»