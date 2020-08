Henri Anier liitus Paide Linnameeskonnaga

29-aastane Anier on suurema osa oma karjäärist mänginud välisklubides, esindades viimati Hollandi esiliigameeskonda Go Ahead Eagles. Oma debüüdi meistriliigas tegi Anier juba 2008. aastal lüües FC Flora eest 17-aastasena 28 mänguga 15 väravat. Järgmisel hooajal siirdus Anier Itaaliasse Sampdoriasse, kust naastes aitas FC Flora 2011. ja 2012. aastal Eesti meistritiitlini. Henri Anieri senine saldo Eesti meistriliigas on 86 mänguga 52 väravat.

Seejärel jätkus Anieri karjäär Norras Stavangeri Vikingis, veel on Eesti koondises 61 mänguga 13 väravat löönud ründaja mänginud Šotimaal, Saksamaal, Rootsis, Soomes, Lõuna-Koreas ja Hollandis.

«Mul on hea meel liituda ambitsioonika Paidega ja vaadates maailma praegust situatsiooni on see minu jaoks loogiline samm. Ootan huviga platsile naasmist uue väljakutse näol,» ütles Anier klubi pressiteate vahendusel.

Paide spordidirektor Gert Kams ei teinud saladust, et Anieri liitumine annab nende klubile lisakäigu juurde. «Henri Anieri nimi ei vaja Eesti jalgpallisõpradele eraldi tutvustamist. Henri on oma senise karjääri jooksul mänginud tugevates välisliigades ning heade juhuste kokkulangemisel jõudsime omavahel kokkuleppele, et ta esindab hooaja lõpuni Paide Linnameeskonna värve.