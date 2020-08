Torn ja Pannas jäid alistamatuks ka Lätis toimunud Liepaja rallil

Pärast avapäeva ehk nelja kiiruskatset on teistest vaikselt eest sõitnud Rootsi lipu all võistlev Oliver Solberg (Volkswagen Polo R5), kelle edu teisel kohal oleva Mads Östbergi (Citröen C3 R5) ees on 10 sekundit. Kolmas on 16,2-sekundilise kaotusega Aleksandr Lukjanuk (Citröen C3 R5).