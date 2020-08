Reede hilisõhtul teatas Skandinaavia meedia, et endise murdmaasuusatamisetähe Petter Northugi kodust leiti kokaiini. Norralane ei eitanud süüd ning mõistagi pole tegemist esimese spordistaariga, kes on sama narkootilise ainega pahuksisse sattunud. Postimees tegi ülevaate, millised tippatleedid on kokaiiniga vahele jäänud.