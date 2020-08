Hulluks sõitjaks tembeldatud ralli Eesti meister on keeranud uue lehekülje

2014. aastal absoluutarvestuses Eesti autoralli meistriks kroonitud Aleksei Lukjanuk on tõusnud EM-sarja üheks paremaks roolikeerajaks. Kui paljude jaoks on venelane tuntud oma väga agressiivse ja kohati hullumeelse sõidustiili poolest, ei pea see pedaalitallaja hinnangul enam paika.