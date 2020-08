Suusaliit palub Otepää MK-etapiks valitsuselt erandit, et 19 sportlast pääseksid karantiinist

Meie jaoks on praegu kõige suurem probleem vaid mõnede nn roheliste riikide võistlejad, kes Eestisse pääsemiseks peaksid läbima Poola, mille nakkuskordaja hetkel on suurem kui 16. Nendeks on 6 sakslast ja 13 slovakki.

Meie eesmärgiks on nii sportlaste kui pealtvaatajate turvalisus. Oleme võistluse korraldajana ette näinud mitmeid omapoolseid reegleid, et vältida COVID-19 levikut nimetatud võistlusel ja Eestis ning valmis täiendama neid jooksvalt vastavalt viiruse levikule.»

Suusaliidu koduleht annab teada, et nädalavahetusel on võistlustulle oodata peaaegu 100 sportlast. Eestit on esindamas 21 naist ja 25 meest. Naiste seas on võistlemas näiteks Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Teiloora Ojaste ja Johanna Udras ning meeste seas stardivad teiste hulgas Marko Kilp, Raido Ränkel, Martin Himma, Henri Roos ja Kaarel Kasper Kõrge.