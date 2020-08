Roland Poom läheb kodusele MM-rallile vastu uue võistlusauto ja kaardilugejaga

«Auto osas tuli otsus viimasel hetkel meeskonna poolt. Põhjus on lihtsalt logistika küsimuses, miks me ei stardi Rally Estonoal Hyundai R5 autoga. Kindlasti on ka Ford tänaseks oma uue auto probleemidest jagu saanud ning võiks olla hea,» kommenteeris Poom autovahetuse tagamaid.

«Oleme viimasel ajal pidanud igal rallil millegi uuega kohanema, kas siis uue auto või uue ralliga. Selles mõttes ei ole midagi uut, et taaskord meie projektis on uus lüli. Ma tean, et Erik on suurte kogemustega, seega muretsemiseks põhjust pole. Eks veidi harjumist on ikka vaja,» jätkas Poom.