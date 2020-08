US Openi endine finalist nakatus enne suurturniiri koroonaviirusesse

30-aastane Nishikori viibib hetkel treeninglaagris Floridas ning oli valmistumas USAs toimuvaks turneeks. Nüüd tuleb tal kindlasti eemale jääda Western & Southern Openilt ja kahtluse all on ka US Openil osalemine.

«Täna hommikul, kui viibisin Floridas olevas treeningkompleksis, siis tuli mul teha koroonatest ning sellel oli positiivne vastus,» sõnas endine maailma neljas number. «Kuigi pean nüüd ühest turniirist eemale jääma, siis teen kõik selleks, et kiiresti tagasi olla.»

Tegelikult soovis jaapanlane juba praegu New Yorki lennata, kus toimuvad enamik USA WTA ja ATP turniire. «Nüüd on see plaanikorrast kadunud ning peame olema Floridas edasi,» tõdes Nishikori.

Nishikori tundis juba hommikul, et ta tervisega pole kõik korras ning tal olid mõned väikesed sümptomid. Seetõttu otsustaski, et peab ikkagi koroonatesti tegema, et kõiges veenduda.

See näitab veelgi, et USAs pole hetkel kõige turvalisem sportlastel viibida. Mitmed suurliigad on haigestumiste vältimiseks tekitanud n-ö «mullid». Ameerika Ühendriikides on koroonaviirusesse nakatunud 5,3 miljonit inimest ja elu kaotanud enam kui 170 000 inimest.