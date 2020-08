Valitsusjuht: Läti loobub Lukašenka jätkamise korral jäähoki MMi ühisest korraldamisest

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka on suur hokisõber.

Eelmisel nädalal teatas Läti peaminister Krišjanis Karinš, et ta ei näe võimalust, kuidas riik saaks järgmisel aastal korraldada jäähoki MMi koos Valgevenega, kus võltsitakse presidendivalimiste tulemusi ja rikutakse inimõigusi. Rahvusvahelise hokiliidu (IIHF) president Rene Fasel vastas, et ettevalmistustega jätkatakse plaanipäraselt ning pole spordialaliidu asi sekkuda poliitikasse. Ent eile hoiatas Läti valitsusjuht, et kui Valgevenet mõne teise riigi vastu välja ei vahetata, kaalutakse MMi korraldamisest loobumist.