James möödus kolmikduublitega Bryantist, kuid kaotas Lakersiga esimese mängu

Teist hooaega Lakersis mängival Jamesil on klubi särgis kirjas 22 kolmikduublit, millega tõusis klubi kõigi aegade edetabelis kolmandaks, möödudes Kobe Bryantist, kes kogus 18 hooajaga 21 kolmikduublit. Lakersi rekord kuulub 138 kolmikduubliga Magic Johnsonile, teine on 24 kolmikduubliga Elgin Baylor.

See on esimene kord üle 17 aasta, kui mõlemas konverentsis esimese asetuse teeninud meeskonnad said play-off’i avamängus kaheksandalt asetuselt lüüa.