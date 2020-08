Lõuna-Eesti ralli muudab Rõuge rattamaratoni ajakava ja võistlustrassi

Tupp lisas, et antud olukorra tõttu on pidanud korraldusmeeskond küll radasid muutma, kuid maratoniks ollakse igati valmis ning elevusega oodatakse pühapäeva. «Rajad muutusid tunduvalt lühemaks, kuna oleme sunnitud need üpriski kitsa ala sisse ära mahutama. Näiteks peab XXL-rajal läbime ühte kahekilomeetrist lõiku kolm korda - kõigepealt ühte pidi, siis teist pidi ja siis vahetult enne lõppu korra veel,» kirjeldas peakorraldaja, lisades, et rajad on siiski väga põnevad ning pakuvad ratturitele palju väljakutseid.