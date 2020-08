Eesti kurlingukoondist hakkab juhendama USA olümpiakullale viinud treener

Derek Brown hakkab sel hooajal toetama Eesti esindusvõistkondade ettevalmistust hooaja tiitlivõistlusteks. «Sel hooajal jagatakse 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängude kvalifikatsioonipunktid ning Eesti segapaariskurlingu võistkonnal ja meie ratastoolikurlingu esindusel on reaalsed võimalused teha Eesti kurlingu ajaloos järgmine samm - jõuda olümpiajääle. Loodan, et tipptreeneri juhendamisel jõuavad meie mängijad oma karjääri tippvormi,» sõnas Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Välistreeneri palkamine on saanud teoks eelkõige tänu Eesti Olümpiakomitee treeneritoetusele ja Kultuuriministeeriumile. Rahvusvahelise kogemusega treeneri leidmiseks korraldas Eesti Curlingu Liit rahvusvahelise konkursi ning Brown valiti 16 tugeva kandidaadi hulgast. Brown hakkab hooaja jooksul külastama Tallinna igakuiselt, keskendudes eelkõige Eesti esindusvõistkondadele, kuid tema treeningutest on võimalik osa võtta ka teistel Eesti mängijatel ja võistkondadel.

Browni treenerikarjäär algas 2000. aastal ning tema juhendamisel on treeninud Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide olümpiakoondised. Browni karjääri senine tipphetk on kahtlemata 2018. aastal võidetud kuldmedal USA kurlingumeeskonna juhendajana. 2016. aastal võitis USA Browni juhendamisel hooaja jooksul viis medalit – rohkem, kui ükski teine riik kurlinguhooajal.

«Minu eesmärk on ühendada minu teadmised, oskused ja kogemused, inspireerides sportlasi, et nad saavutaks oma eesmärgi ja mängiks maailmatasemel kurlingut. Koostöös valmistume ette eelseisvateks tiitlivõistlusteks Euroopas ja maailmas ning muidugi ka eelseisvateks olümpiamängudeks,» sõnas Brown.

Treener aitab ka Eesti ratastoolikurlingu võistkonda, kelle eesmärgiks on kvalifitseeruda paraolümpiamängudele. «On väga hea meel, et Eesti Curlingu Liit on leidnud võimaluse panustada tavaspordi kõrval ka parasporti arengusse. Loodame, et koostöö väga tugeva treeneriga aitab meil saavutada olulist arenguhüpet,» kommenteeris Eesti ratastoolikurlingu võistkonna liige Signe Falkenberg.