Inglismaa kõrgliiga jalgpallurite seas vohab koroonaviirus

Ingilsmaa jalgpalli kõrgliigas on viimastel päevadel üha kasvanud koroonaviirusesse nakatunud pallurite arv. Kohaliku meedia andmetel on vähemalt 12 meeskonda teavitatud COVID-19 viirusesse nakatunud mängija kohta.

Eelkõige on kasv tingitud sellest, et mängijad said mõned nädalad meeskonnast eemal olla ja puhkuse ajal võis nakkus nendeni jõuda. Kuigi mängijaid testiti kohe pärast treeningkeskustesse naasmist, siis kardetakse, et mõned mängumehed võisid vabalt meeskonnakaaslastele haigust edasi anda.