Viimased kaks hooaega on 23-aastane Henderson veetnud laenulepinguga Sheffield Unitedist, kellega esimesel aastal tõusti esiliigast Premier League'i ning tänavu heideldi pikalt eurosarja viivate kohtade nimel, kuid langeti lõpuks üheksandaks. Hendersonil oli selles suur roll kanda ning nüüd ootab mees võimalust oma emaklubis.

Erinevates Inglismaa noortekoondistes mänginud väravavaht kinnitas, et vähemalt Sheffieldi ta tagasi laenule ei lähe ning see näitab, et praegune Manchesteri esiväravavaht David de Gea peab kindlasti valvas olema. Noormängijasse usub ka peatreener Ole Gunnar Solskjaer, kes nimetas puuriluku järgmise hooaja põhimeeskonda.