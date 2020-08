Paide võidurelvastub: meeskonnaga liitus Ajaxist sirgunud ääreründaja

«Mul on väga hea meel sõlmida leping selle ambitsioonika ja suure südamega klubiga. Meeskonnakaaslased ja treenerid on mind väga hästi vastu võtnud ning klubi on juba saanud koduseks. Ma usun, et see samm saab minu edasise karjääri jaoks väga oluliseks ning suudan mängida olulist rolli klubi eesmärkide saavutamisel,» sõnas Owusu Sekyere.