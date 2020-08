Ujumisliidul polnud Eesti meistrivõistluste võimalikust koroonajuhtumist aimugi

«Terviseameti Lõuna regiooni juht Tiia Luht kinnitas täna, et kuigi nakatunud isik viibis millalgi võistluste toimumise nelja päeva jooksul Aura keskuses, siis nad ei avalda, kas tegu oli sportlase, treeneri või mõne muu isikuga, samuti puudub teadmine, et nakatumine toimus just Aura keskuses. Nakatunu lähikontaktsetega on Terviseameti kinnitusel ühendust võetud,» jätkas alaliit.