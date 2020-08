Seda seetõttu, et Lyon platseerus Prantsusmaa kõrgliigas alles seitsmendaks. Ent asjas on konks.

Nimelt polnud see nende lõppkoht, vaid Lyon paiknes sellel positsioonil, kui Prantsusmaa peaminister Edouard Philippe 28. aprillil teatas, et septembrini on riigis kõik spordivõistlused keelatud, mistõttu otsustasid Ligue 1 ninamehed kohalikule kõrgliigale kümme vooru enne õiget lõppu joone alla tõmmata.