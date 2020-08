Selgusid Eesti meistrid maanteeratta grupisõidus

Ei teagi mis seal taga grupis toimus. Mina ise olin pigem skeptiline selles suhtes, et kas me jääme ette lõpuni, sest meil ei olnud nii palju tugevaid mehi ees, kartsin et meid saadakse kätte. Kahjuks juhtus ka Oskar Nisul tehniline viperus. Lõpus tahtsin ma saada viimasele positsioonile, et ma kõike ees toimuvat näeksin ja see õnnestus. Õnneks mulle mingeid üllatusi ei tehtud. Sain korra Karl Patricku tuulde ja sealt suutsin 50 m enne lõppu välja tulla ja võidu ära vormistada,» meenutas Vahtra tänast võistluse kulgu.