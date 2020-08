Otepää rullsuusa MK-etapil lööb kaasa pea sada sportlast

Otepääl Tehvandi Spordikeskuses ja Tartu linnas toimuvale etapile on üles andnud ennast kokku ligemale 100 sportlast, kellest 45 on eestlased.

Võistlusel osalemisest on teada Norra, Saksamaa, Soome, Leedu, Eesti, Austraalia ja Läti. Kokku on stardis terve nädalavahetuse jooksul pea 100 sportlast. Kahjuks on loobuma pidanud võistlemisest kümme Sloveenia sportlast, sest nende marsruut oleks läbinud Poolat ning see oleks tähendanud neile kahe nädala pikkust karantiini.