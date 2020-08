Williams andis juba mais teada, et kaalub kehva finantsilise seisu tõttu meeskonna osalist või täielikku müümist. Lisaks tehti meeskonna seisust strateegiline ülevaade, et tagada üheksal korral konstruktorite arvestuses võidutsenud tiimi tulevik.

Meeskond on viimastel aastatel langenud võistlejate rivi tagumisse otsa ja seetõttu on Williamsi sissetulekud vähenenud. Reedel andis vormelimeeskond teada, et nende minemine Dorilton Capitali alla viis edukalt lõpuni mais alustatud strateegilise ülevaate.