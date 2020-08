Tartu tõi meeskonda USA ülikooliliigas karastunud mängujuhi

Tartu Ülikooli meeskonna peatreener Toomas Kandimaa ootab Banksilt teravust rünnakul. «Channel Banks on pigem nn combo guard ehk mitte päris puhas mängujuht, vaid selline, kes suudab täita nii mängujuhi kui viskava tagamängija ülesandeid. Tal on küllaltki hea kaugvise, suudab teha teravust ning luua teistele võimalusi. Ma usun, et selline mängija peaks meeskonna joonisesse hästi sobima ja rünnakute teraviku enda peale võtma,» sõnas Kandimaa.