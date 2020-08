Eesti noortekoondis alustas Balti matši võiduga Leedu üle

Leedu võistkond rebis seitsme mänguminutiga ette 14:5, kuid Marko Parkoneni hoolealused suutsid avaveerandi lõpuks vahe vähendada 13:16 peale. Eesti alustas teist mänguperioodi aktiivse pressinguga kaitses ja see tõi edu – kui neljandikust oli mängitud kaks minutit olid valgesärkide eduseis kasvanud seitsmele, 24:17. Eesti suutis vahe korraks juba 12 punkti peale kasvatada ent poolajapausiks vähendasid vastased vahe taas kaheksale (36:28).

Peatreener Marko Parkonen ütles mängujärgselt, et võrreldes möödunud nädalavahetusel Kaunases peetud U16 Balti matšiga olid neiud enesekindlamad. «Selle vähese ajaga, mis meil kahe turniiri vahel oli, vaatasime üle, kuidas mängida kaitset üle välja ja pick and roll olukordades. Võtsime ka liikumisi vähemaks ja muutsime rünnaku veel lihtsamaks. Põhirõhk läks kiirele mängule ja ülekaalu olukordadele. Kuigi me kaotasime vahepeal seitsmeks minutiks täielikult pea, suutsime täna oma tugevused maksma panna.»