Ränkel ja Veerpalu said maailmakarika etapil ühisstardist sõidus võidu

Terve võistluse jooksul asub starti pea 100 sportlast 7 riigist. Naiste seas on võistlemas näiteks Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Aveli Uustalu, Teiloora Ojaste ja Johanna Udras ning meeste seas stardivad teiste hulgas ka Marko Kilp, Raido Ränkel, Martin Himma, Henri Roos, Kaarel Kasper Kõrge.

Korraldajad annavad parima, et võistlustel tagada võimalikult vähene nakkushaiguse leviku oht. Rullsuusatamise maailmakarikasarja etapp toimub küll vabas õhus, kuid palume kõikidel pealtvaatajatel jälgida hajusust ning 2+2 reegli täitmist. Võistlejate jaoks on võistluskeskused tähistatud infosiltide ja piltjuhistega. Samuti tutvustatakse kõikide riikide esindajatele COVID-19 käitumisjuhist ja kontrollitakse selle täitmist. Korralduslikult on võistlejatele tagatud ka desinfitseerimisvahendid.