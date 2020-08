MK-etapi võitnud Ränkel: viimased kilomeetrid oli palju kannatamist

Endise murdmaasuusataja ja nüüd laskesuusatamise tee valinud Ränkeli jaoks oli tegemist korralik jõuprooviga. «Ega ma ei tulnudki siia täna selle mõttega, et ma lihtsalt tiksun need 27 km läbi. Kui on võistlus, siis iseenesest tahaks võistluspingutust saada. Eks ma selle vedamisega seal grupi ees kulutasin ennast kindlasti rohkem, kui seal taga olles, aga seal ees on tunduvalt mugavam sõita. Ei lõhu varustust ja saad ise kontrollida tempot.»