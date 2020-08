Eesti naised võitsid Soomes 3x3 korvpalli etapi

Võistkondi juhendanud peatreener Siim Raudla oli positiivselt üllatunud võiduka naiskonna tulemuse üle. «Tundub, et Eesti naiste korvpall on tõusuteel. Marko Parkonen loputas siin tüdrukutega nädalavahetusel lätlasi ja leedukaid, eks me katsume 3x3 korvpalliga ka kuidagi sammu pidada. Tõsisemal toonil jätkates, siis võiduka naiskonna hea mäng oli mulle täna isegi kergemat sorti üllatus. Eelkõige, et vanemate mängijate (Anderson, Köster, Lass) puudumisel võeti julgelt vastutus, mis tõi ka tulemust ja teeb edaspidi 3x3 koondiste komplekteerimise positiivselt keerulisemaks.»