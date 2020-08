Testikatsel kiireimat aega näidanud Ogier: pole mingi üllatus, et Toyota on siin hea

«Naudime hetkel iga kilomeetrit, mille saame ralliautos läbida, sest paus on olnud väga pikk. Pole mingi üllatus, et Toyota on siinsetel kiiretel teedel hea. Mina jäin kõigega rahule,» sõnas viiekilomeetrisel testikatsel lähimat rivaali Thierry Neuville sekundiga edestanud Ogier.

Prantslase sõnul ei ole nad Lõuna-Eesti rallil väljas tulemuse peal. «Mõistagi me vaatame alati ka aegasid, kuid see pole hetkel peamine. Põhiline on lihtsalt sõidutunnetuse taasleidmine, legendiga harjumine jne. Mul oli lihtsalt hea mees taas autos olla, recce't teha ja rajaga tutvuda. Homme saame taas piire kompida,» sõnas MM-sarja üldliider.

Elfyn Evans FOTO: Red Bull Content Pool

Teine Toyota piloot Elfyn Evans, kes oli testikatsel täna kolmas, rääkis prantslasega sisuliselt sama juttu. «See on lihtsalt fantastiline võimalus taas rooli istuda ja uuesti võidu sõita. On ju viimasest korrast nii palju aega möödas.

Meil läks kõik pärist hästi. Tegime testikatsel ka mõningaid muudatusi, kuna katse oli kuiv ja rajal oli palju lahtist kruusa, kuid suures plaanis jäime tehtuga rahule,» sõnas britt.

Toyota kolmas sõitja Kalle Rovanperä oli samamoodi rõõmus, et tal on võimalik viimaks gaasipedaali tallata. «Hea tunne oli taas autos olla. Tingimused on siin väga head ja loodame masinat palju testida.»