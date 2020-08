Juba möödunud nädalal koroonaviirusesse haigestunud tipptennisist andis taas positiivse COVID-19 proovi

«Soovin kõiki teavitada, et tegin taaskord koroonatesti ning see oli endiselt positiivne. Mul on sisuliselt minimaalsed sümptomid ja viibin endiselt täielikus eneseisolatsioonis Floridas,» kirjutas Nishikori ühismeedias.

Nishikoril, kes on Floridas harjutanud peagi kuu aega, oleks US Openil olnud väga head väljavaated. Tegemist on vaieldamatult tema parima suure slämmi turniiriga. Lisaks 2014. aasta finaalikohale on jaapanlane jõudnud kahel korral ka poolfinaali, seda 2016. ja 2018. aastal.