«Ta ei andnud kellelegi sõnaõigust. Tänak tegi selgeks, et teda on väga raske alistada, kui MM-sari jätkub septembris tema kodumaal,» viitas AS 4.-6. septembrini kihutatavale Rally Estoniale, mis on MM-hooaja neljas etapp. AS kiitis ka Rovanperät. Soomlane oli väljaande hinnangul ainus, kes suutis Tänakule pakkuda mingitki konkurentsi.