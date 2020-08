Barcelona: tahate Messit? Olgu, makske 700 miljonit eurot!

Kas jalgpallistaar Lionel Messi lahkub sel suvel FC Barcelonast või mitte? See on küsimus, millele ootavad vastust miljonid vutisõbrad. Kataloonia gigandi tegemistega hästi kursis olev väljaanne Mundo Deportivo raporteerib, et klubi on nõus argentiinlasest loobuma vaid juhul, kui tema eest tasutakse lepingus olev väljaostuklausel, mis on suisa 700 miljonit eurot.