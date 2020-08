Usain Bolt haigestus oma sünnipäevapeol koroonaviirusesse

34-aastaseks saanud Bolt korraldas Jamaical sünnipäevapeo, kus sportlane nakatus ootamatult koroonaviirusesse. Mees tundis ennast pärast pidu veidi halvasti ning otsustas minna testima. Pühapäeval selgus tõde, et tema proov osutus positiivseks.

Mees kinnitas, et viibib nüüd eneseisolatsioonis ning tervenedes teeb ta kindlasti uue koroonaproovi. Seda veendumaks, et endine tippsportlane on viirusest vabanenud.

Peol käituti suhteliselt vastutustundetult. Ükski külaline ei kandnud maski ega ei järgitud ka sotsiaalset distantseerumist. Nõnda võib peagi oodata veelgi uudiseid, et tollel peol osalenud isikud nakatusid koroonaviirusesse.

Usain Bolt's bday party. No social distance, NO masks! 😳😠 pic.twitter.com/ogqUvk1i9r — Verna Reid (@verna_reid) August 23, 2020

Mitmete kuulsate külaliste seast võis leida ka Inglismaa jalgpallikoondislast Raheem Sterlingut, kes hetkel Jamaical puhkust veedab. Bayeri Leverkuseni jamaicalasest ründetähte Leon Bailey ja kriketi legend Chris Gayle olid samuti osalised.

Usain Bolt kirjeldas sünnipäeva ise sotsiaalmeedias sõnadega «Parim sünnipäev», kuid nüüd ilmselt võtaks need sõnad tagasi. Eriti pärast seda, kui koroonaviirus on Jamaical taas pead tõstmas. Nädalavahetusel palus sealne peaminister Andrew Holness kodanikel käituda hoolsamalt, et takistada viiruse levikut.

«Peame olema vastutustundlikumad. See on iga inimese teha, et meie riigis olukord paremaks muutuks,» sõnas peaminister.