Autoralli MM-sarja hooaeg on kestnud seitse kuud, kuid selle aja jooksul on toimunud vaid kolm etappi. Viis kuud väldanud võistluspausi lõpetab Rally Estonia. Kuidas on Ott Tänaku ja Martin Järveoja senine hooaeg kulgenud ning millised on väljavaated kodusel mõõduvõtul triumfeerida?