Usain Bolti «koroonapeol» viibinud Inglismaa koondislane võib rahulikult hingata

34-aastaseks saanud Bolt korraldas Jamaical sünnipäevapeo, kus sportlane nakatus ootamatult koroonaviirusesse. Mees tundis ennast pärast pidu veidi halvasti ning otsustas minna testima. Pühapäeval selgus tõde, et tema proov osutus positiivseks.

Sellest tulenevalt tegi kohe testimise ka Manchester City ja Inglismaa jalgpallikoondise ründetäht Sterling Jamaical koroonaproovi. Vähemalt hetkel paistab, et pallur pääses nakatumisest, kuid teeb kindlasti veel veendumiseks kordustesti.

Jalgpallur naaseb peagi Inglismaale, kus ta viivitamatult koroonatesti läheb uuesti tegema. See on eelkõige vajalik UEFA rahvusteliigas osalemiseks.

Sterling on Inglismaa koondise üks tähtsamaid lülisid. Tänavusel hooajal Premier League'is 20 väravat löönud ründetuus on rahvuskoondist esindanud 56 korda ning jõudnud ka 12 tabamuseni. Seejuures nendest kaheksa tulid just eelmisel aastal.