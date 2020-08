Manchester Unitedi kapten mõisteti Kreekas kohtus mitmete rikkumiste eest süüdi ja talle määrati vanglakaristus

Kreeka kohus määras jalgpallurile 21 kuu ja 10 päeva pikkuse vanglakaristuse, millele rakendub kolmeaastane katseaeg. Maguire eitab süüd ja andis juba mõista, et soovib otuses edasi kaevata.

Lisaks jalgpallurile said süüdimõistva otuse ka tema vend Joe ja sõber Christopher Sharman. Neile määrati 13-kuuline vanglakaristus samuti kolmeaastase katseajaga.

Jurist väitis kohtus, et briti seltskonda oldi täiesti valesti mõistetud. Maguire püüdis aidata oma õde Daisyt, kellele mingi Albaania rühmitus süstis kahtlast ainet, mille peale neiu minestas. Haiglasse soovinud seltskond viidi hoopis politseijaoskonda.

Seal olevat tekkinud brittide ja korrakaitsjate vahel arusaamatus. Manchester Unitedi kapten selgitas häälekalt, kes ta on ning soovis tasuda trahvi, et nad minema saaksid. Kahjuks mõistsid politseinikud, et jalgpallur soovib neile altkäemaksu tasuda ja loobusid sellest.