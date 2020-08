82,5 miljonit eurot aastas pole Messi jaoks piisav, et Barcelona virvarri välja kannatada

ESPN teatas eile, et Cityl on Messi vastu huvi olemas. «City teab, et see on kõige keerulisem üleminek, mida nad on kunagi plaaninud. Nüüd on see siiski päevakorras ning lähemal kui kunagi varem. Klubid on juba vaidlemas ka nõutava summa üle ning City on vajadusel nõus loobuma ka mitmest olulisest lülist.»