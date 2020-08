Urmo Aava: teeme kõik selleks, et MM-ralli ei tooks Eestisse ühtegi koroonajuhtumit

SYNLAB avab WRC meeskondade testimiseks spetsiaalsed nö drive-in proovivõtupunktid Tallinna lennujaamas, Tallinna sadama A- ja D-terminalis ning Läti kaudu saabujatele Tartus Teguri tänaval asuvates SYNLABi ruumides. Ninaneeluproovid testitakse SYNLABi Tallinna laboris, kus paari päeva jooksul tehakse umbes 1000 laborianalüüsi, vahendab pressiteade.

«Rallile saabuvad paljud tiimid nö punastest riikidest, näiteks Hispaaniast, Prantsusmaalt ja mujalt, kus on koroonaviiruse levik kõrge. Me teeme ralli korraldusmeeskonna ja partneritega kõik selleks, et ralli ei tooks Eestisse mitte ühtki uut koroonajuhtumit,» ütles Rally Estonia direktor Urmo Aava.

Üks meede selle tagamiseks on Aava sõnul kohustuslik testimine kõikidele sõitjatele kohe, kui nad riiki on saabunud. «Järgneb eneseisolatsioon testi tulemuse selgumiseni. Alles negatiivse tulemuse järel lubatakse nad võistlusalale. Sõitjad, kes on juba varem Eestisse saabunud, peavad kordustesti läbima 24 tundi enne akrediteeringu saamist,» selgitas Aava.

SYNLAB Eesti juhatuse esimees Rainar Aamisepp ütles, et Rally Estonia vabatahtlikud on neid aidanud juba alates märtsi keskpaigast, kui kriis puhkes, aidates tuua koroonaproove üle Eesti nende kesklaborisse.

SYNLABil on kogemus suurte spordisündmuste meditsiinilise turvamisega: nad on teinud eeltestid kõigil Euroopa Jalgpalliliidu UEFA 2020-2021 jalgpalliüritustel - äsjastel Euroopa ja Meistrite liiga finaalturniiridel, tulekul on Rahvuste liiga, naiste ja meeste koondiste valikmängude tsükkel, 2021. aasta Meistrite ja Euroopa liiga valikmängud ja noorte turniirid. SYNLAB testib ka kõiki Ironmanile saabuvaid väliskülalisi.

«Kõik testitavad saavad oma tulemuse telefoni, reaalajas saavad testide vastuseid näha ka meeskondade juhid ning ralli meditsiiniline juht. Selline kiire andmete liikumine võimaldab kohest isolatsiooni ning tiimidel oma tööd ümber korraldada,» põhjendas Aava, miks on Eestis kasutatud uudset lähenemist.

Viiruse leviku takistamiseks on Rally Estonia pealtvaatajad jagatud 16 gruppi, millest igas on 1000 pileti ostnud inimest. Grupid omavahel ei kohtu ja igale grupile on ette nähtud ainult kindlad kiiruskatsed, millele nad ligi pääsevad.

Kõikidel pealtvaatajatel soovitatakse kiiruskatseid vaatama tulla isikliku maskiga, vajadusel jagatakse neid ka pealtvaatamisalades, kus on käte desinfitseerimise võimalused.