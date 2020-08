Kontaveidi alistanud Osaka loobub protesti märgiks poolfinaalist

Jaapanlannast kahekordne suure slämmi võitja Osaka tegi oma otsuse teatavaks Twitteris. «Enne, kui olen sportlane, olen mustanahaline naine. Ja mustanahalise naisena tunnen, et tennise mängimise asemel on praegu palju tähtsamaid asju, millele tähelepanu juhtida. Kui ma ei mängi, ei juhtu minuga midagi drastilist. Kuid kui suudame spordialas, mida peetakse suuresti valgenahaliste omaks, alustada diskussiooni, siis on see samm õiges suunas,» kirjutas ta.